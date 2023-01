Dialogo interreligioso, incontro in Prefettura. “Lavorare insieme”

Questa mattina il prefetto, Daniela Lupo, ha ricevuto il delegato vescovile per l’Ecumenismo, monsignor Pierluigi Dallavalle. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di continuare a lavorare insieme per migliorare il dialogo interreligioso e interistituzionale nel territorio piacentino.

Il prefetto ha confermato che nel nuovo anno proseguiranno le attività del “Tavolo del Dialogo interreligioso” nell’ambito del nuovo progetto Fami, ammesso recentemente al finanziamento del Ministero dell’Interno e ha elogiato la comunità piacentina per aver accolto culture diverse in un’ottica di integrazione e coesione sociale.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà