In arrivo tre perturbazioni e aria artica in una settimana, l’inverno alza la testa

“E’ ancora un po’ presto per dire con certezza se la prossima settimana arriverà la neve anche in pianura. Quello che è certo è che l’inverno comincerà a fare sul serio”.

E’ Vittorio Marzio di MeteoValnure.it a spiegare l’evoluzione climatica dei prossimi giorni.

“Dopo i primi sette giorni di gennaio caratterizzati da temperature superiori di 6 gradi oltre le medie di stagione, è in arrivo un cambiamento meteorologico che farà ritornare il clima invernale – prosegue l’esperto -. L’arrivo martedì di una perturbazione atlantica, che porterà piogge in pianura e neve alle quote più alte, farà da apripista ad altre due formazioni nuvolose artiche provenienti dal Nord, non estremamente fredde ma umide, che potrebbero imbiancare anche a quote più basse”.

“Una settimana dinamica – conclude Marzio – con più perturbazioni in arrivo e il ritorno dell’inverno con buona probabilità di nevicate su tutto il piacentino nella seconda metà della settimana”.