A Borgonovo nasce l’albo ufficiale delle 28 associazioni di volontariato del paese

Mettere in ordine e coordinare le preziose forse che ognuna delle 28 associazioni censite in paese riesce a mettere in campo. E’ l’obiettivo del nuovo albo ufficiale delle associazioni di volontariato nato a Borgonovo. Chi vorrà aderire all’albo dovrà farlo entro la fine di questo mese. A febbraio (sabato 4) ci sarà invece un secondo incontro tra tutte le associazioni che si saranno iscritte per stendere un calendario di attività comuni. Questo passaggio servirà, oltre ad avere una carta sempre aggiornata e visibile a tutti di cosa viene organizzato a Borgonovo, anche a evitare concomitanze (come spesso accade) tra più eventi. Nel frattempo, chi si iscriverà all’albo comunale delle associazioni ne riceverà un primo beneficio. “Le associazioni iscritte all’albo avranno diritto ad un iter semplificato per la richiesta del patrocinio” spiega l’assessore con delega al mondo del volontariato Fabrizio Franzini.

