AperiOpera: gli studenti del Respighi presentano “Il Tamerlano” di Vivaldi

Aspettando Il Tamerlano di Antonio Vivaldi, in cartellone il 20 e 22 gennaio per la stagione lirica 2022/2023 del Teatro Municipale, saranno i ragazzi del liceo Respighi di Piacenza a presentare l’opera al pubblico, nel secondo appuntamento del progetto AperiOpera.

L’incontro è in programma martedì 17 gennaio alle ore 18 nel Foyer del Teatro Municipale.

Sarà l’occasione per cominciare a immergersi nelle atmosfere dell’Oriente barocco del Tamerlano, che il “Prete Rosso” compose su commissione della veronese Accademia Filarmonica e che debuttò nel Carnevale del 1735, su libretto di Agostino Piovene. Un’opera bifronte, la cui prima ambiguità si svela già nell’oscillazione del titolo fra i suoi due protagonisti, Il Tamerlano, ovvero la morte di Bajazet.

Come di consueto, ai ragazzi sarà affidato il compito di introdurre l’opera tra letture recitate e esecuzione di alcuni brani musicali, in un’interpretazione originale e multidisciplinare.

Il progetto di avvicinamento degli studenti all’opera lirica, nato dalla collaborazione tra Liceo Respighi, Fondazione Teatri di Piacenza e Conservatorio Nicolini e giunto alla quarta edizione, ha già coinvolto numerose classi dell’istituto piacentino. L’incontro in programma martedì per introdurre Il Tamerlano, vedrà protagonisti gli studenti Emma Agosti, Michele Baldrighi, Mattia Barella, Rebecca Chiesa, Amy Mazzocchi, Nathaly Gaggioli, Carolina Sella, Laura Tosi. Ad accompagnare la recitazione saranno l’arpa di Giulia Trabacchi, Angelo Caronia allo xilofono, Filippo Carlo Zaccarini al pianoforte, Isacco Marchesi (marimba e percussioni in video), con la supervisione e il coordinamento delle docenti Elena Metti (coordinamento, regia, scenografia), Arianna Gazzola (testo), Monica Rausa (coordinamento musicale). L’ingresso è libero.