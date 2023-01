Auto esce di strada a Turro, nel comune di Podenzano. Feriti due giovani di 21 anni

Un’auto con a bordo due giovani di 21 anni è uscita di strada ribaltandosi nel campo a lato della carreggiata. E’ successo dopo le 17.00 di oggi pomeriggio nel territorio di Podenzano, sulla strada comunale di Turro.

I ragazzi, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita, ma avrebbero riportato diverse lesioni. Per questo sono stai trasportati del personale del 118 all’ospedale di Piacenza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ponte dell’Olio.