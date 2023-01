Energie rinnovabili, due appuntamenti per discutere del futuro

“Energie rinnovabili, quale futuro prossimo? Facciamo il punto su Comunità solari e comunità energetiche “: sono i temi al centro delle due serate di approfondimento, promosse dal circolo di Legambiente “Emilio Politi”, mercoledì 18 gennaio e giovedì 2 febbraio alle 21.00 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Rincari e crisi energetica hanno riportato l’attenzione verso la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’indipendenza energetica. Gli incontri intendono, quindi, informare cittadini, imprese e amministratori sulle opportunità e sui problemi ancora presenti.

L’incontro di mercoledì 18 gennaio, intitolato “Dalla crisi energetica alle comunità solari: un’opportunità per tutti”, affronterà il tema della crisi energetica attuale e di una delle possibili soluzioni, quella delle Comunità Solari, una opportunità per i cittadini di rendersi il più autonomi possibili dalle fonti fossili attraverso una forma snella di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile autoprodotta. All’incontro parteciperà Leonardo Setti, docente di sistemi e politiche energetiche dell’Università di Bologna e presidente dell’associazione centro per le Comunità Solari.

Nella serata “Le Comunità Energetiche [CER] cosa sono e quale occasione offrono a cittadini, condomini, comuni ed imprese” sarà approfondito il tema delle Comunità energetiche con Assunta Vitelli, di Azzeroco2, Paola Fagioli, direttrice di Legambiente Emilia-Romagna, e Andrea Poggio, della segreteria nazionale di Legambiente.

Agli incontri parteciperà anche l’assessore all’ambiente Serena Groppelli.