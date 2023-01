Fila alle Poste, il dirigente Cazzola: “Da tre mesi è possibile prenotare da casa”

“Da circa tre mesi è stato avviato un sistema di prenotazioni da casa per evitare le attese agli sportelli” spiega Riccardo Cazzola dirigente degli uffici postali piacentini. Si tratta di sistemi avviati da pochi mesi e usati da poche persone e che in qualche caso, complice la disinformazione degli utenti, hanno contribuito a creare spiacevoli episodi come la lite fra due utenti in coda all’ufficio postale di via Colombo pochi giorni prima di Capodanno.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’

© Copyright 2023 Editoriale Libertà