Lunedì sciopero dei bus per quattro ore. “Possibili disagi al trasporto pubblico”

Per domani, lunedì 16 gennaio, lo sciopero indetto dall’Unione sindacale di base potrebbe causare disagi a chi usufruisce del trasporto pubblico locale. In città dalle 17.30 alle 21.30 e in provincia, dalle 17.00 alle 21.00 è stato indetto uno sciopero di quattro ore per sollecitare Seta a “erogare le somme dovute ai propri dipendenti”. Oltre a Piacenza, lo sciopero riguarderà anche le province di Reggio Emilia e Modena.

“Le dinamiche delle relazioni industriali in Seta, ormai sono consolidate, ogni volta che si devono erogare somme dovute ai propri dipendenti, arrivano i soliti sindacati e firmano il dettato aziendale, abbassando di fatto la cifra che doveva essere percepita – la presa di posizione di Usb Emilia-Romagna -. Sia la Suprema Corte di Cassazione, sia la Corte di Giustizia Europea, hanno stabilito che nel settore privato la giornata in ferie deve essere pagata come giornata lavorativa”.