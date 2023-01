Tasso alcolemico 4 volte il massimo consentito: denuncia e patente ritirata

Automobilista 38enne molto ubriaco viaggiava su una macchina di piccola cilindrata lungo la via Emilia Pavese quando all’altezza di Rottofreno è stato visto dai carabinieri che lo hanno fermato. Sottoposto a test alcolemico è risultato avere 4 volte il valore massimo consentito dal codice della strada per chi si mette al volante. E’ accaduto nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 gennaio. L’automobilista ubriaco è stato fermato intorno alle 3 dai carabinieri che lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’inevitabile ritiro della patente.

