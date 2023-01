Branco di cinghiali attraversa la tangenziale sud: tre cuccioli investiti e morti

Un folto branco di cinghiali, composto da almeno dodici animali, è stato travolto da un’auto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la tangenziale sud, all’altezza di Campo Madonna, poco dopo l’incrocio per Vallera. Tre cuccioli sono morti, mentre la madre e gli altri piccoli sono fuggiti nel campo a lato della carreggiata.

Proprio in quegli istanti passava una pattuglia dei carabinieri forestali, impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno attivato la procedura prevista in questi casi, allertando il centro per il recupero degli animali selvatici. Non è la prima volta che i cinghiali vengono visti lungo la tangenziale, anche nelle zone più vicine alle abitazioni.