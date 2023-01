Branco di lupi in val Perino. “Erano sette, con il pelo folto e per nulla intimoriti”

“Sette lupi col pelo folto e in salute mi hanno attraversato la strada per nulla intimoriti dalla mia presenza”. Sono le parole di Marco Civardi, piacentino che ama trascorrere il proprio tempo libero trai boschi e le colline della provincia per andare a funghi e per godersi qualche piatto tipico in osteria.

Ieri, una domenica come le altre, stava guidando tra le curve che collegano Villanova Chiesa, nel comune di Bettola ad Aglio, frazione di Coli. Siamo nel cuore della val Perino dove a un certo punto Civardi ha avuto un incontro ravvicinato con un branco di lupi.

“Ne ho contati sette, ma potrebbero essere stati anche di più – spiega -, dopo aver visto i primi due attraversare la strada e salire per il bosco ho fermato l’auto e preso in mano il telefono”. A colpire in particolare il piacentino è stata la loro tranquillità: “Vado da sempre per boschi e ne ho incontrati di animali selvatici – riferisce Civardi – i caprioli appena ti vedono scappano via, loro invece mi hanno guardato, percepito che non ero pericoloso e proseguito con il loro cammino”.