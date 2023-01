Africa Mission, viaggio in Uganda con il vescovo Cevolotto dal 29 gennaio

Il vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio Adriano Cevolotto va in Uganda con Africa Mission Cooperazione e Sviluppo. In occasione della conclusione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della fondazione del Movimento, una delegazione di amici e collaboratori scende in Uganda per effettuare un viaggio nella natura e nella cultura di un popolo, ma anche alla scoperta dei percorsi di solidarietà che sostengono un cammino di sviluppo e attenzione agli ultimi portato avanti da Africa Mission Cooperazione e Sviluppo da cinquant’anni.

Del gruppo farà parte anche monsignor Cevolotto che partirà il 29 gennaio insieme ai presidenti di AMCS don Maurizio Noberini e Carlo Antonello, al vicepresidente Giovanni Paci, al direttore Carlo Ruspantini, ai collaboratori e volontari del Movimento Peppe Ciambriello, Carletto Bianchi, Gianni Bonotto e Cristiana Strozzi; insieme a loro anche il giornalista di “Avvenire” Paolo Alfieri, il fotografo Gianni Cravedi, il giornalista e autore del libro “Don Vittorione l’Africano” Gianni Spartà, don Sauro Porfiri della diocesi di Urbino insieme a un volontario della parrocchia.

Il viaggio inizierà da Kampala e si dirigerà verso nord: dalla rigogliosa natura del lago Vittoria, attraversando il Nilo, passando attraverso le piantagioni tè, fino ad arrivare all’altipiano del Karamoja (1400/1500 metri sul livello del mare), arida regione del nord est dell’Uganda, dove AMCS è attiva ininterrottamente da cinque decenni.

“In Karamoja andremo nei villaggi, incontreremo la cultura ancestrale dei pastori seminomadi e avremo modo di visitare le due diocesi cattoliche locali di Moroto e Kotido, confrontandoci con i suoi abitanti, con le autorità locali e con i missionari che sono presenti in loco – spiega Ruspantini – visiteremo anche alcune strutture della chiesa locale e i progetti che AMCS sta realizzando insieme ai partner locali per condividere il cammino di crescita che si sta portando avanti. Vedremo la savana, i campi di sorgo, i pozzi d’acqua realizzati e in fase di perforazione, i centri di formazione professionale. Parteciperemo alle danze dei locali e ai giochi dei giovani del Centro “Don Vittorione””.

La celebrazione del cinquantesimo sarà organizzata al Community Development Centre di Moroto a cui saranno invitate 300 persone dai villaggi e dalla città, oltre alle autorità civili e religiose, ai missionari e ai rappresentanti delle varie organizzazioni internazionali.

“Dal Karamoja scenderemo nel distretto di Lira per incontrare un’altra etnia ugandese: quella dei Lango, con i quali stiamo portando avanti, nella zona di Alito, un interessante progetto di sviluppo agricolo sviluppato in un ex lebbrosario riconvertito in fattoria didattica – conclude il direttore – il programma prevede anche la visita ai campi rifugiati del nord Uganda, nel distretto di Adjumani, dove AMCS sta realizzando un intervento di emergenza in favore dei giovani in cinque campi profughi. Infine il viaggio si concluderà a Kampala con una visita agli slum più poveri della città e alla scuola Great Valley per ragazzi di strada che AMCS sostiene da diversi anni”.