Boom di richieste a Emporio: 470 bambini in carico, 50 persone trovano lavoro

La pandemia, la guerra, i rincari energetici hanno aggravato le condizioni di povertà di molte famiglie. La solidarietà dei piacentini si è fatta attendere, attraverso le numerose realtà di volontariato del territorio. Emporio Solidale, costituito da nove realtà socie e aperto nel 2019 (ne fanno parte Caritas Diocesana, Auser, Croce Rossa, Comune di Piacenza, MCL, ACLI, Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere di Piacenza, La Ricerca, Confraternita di Misericordia), sostenuto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, ha risposto con tempestività alle richieste di aiuto.

Nel 2022 sono transitate, in Emporio, 251 famiglie, di cui il 40% italiane, per un totale di 1.048 persone (468 minori). Numeri decisamente superiori al 2021.

Al fine di garantire continuità nel servizio, Emporio Solidale non ha sospeso le proprie attività né nel periodo estivo, né in quello natalizio, permettendo così alle famiglie in carico di ricevere sostegno durante l’intero anno.

Lidia Frazzei, care manager di Emporio ricorda che “per quanto riguarda i volontari che hanno preso parte alle attività, accanto ai circa 80 volontari dell’associazione che nel corso del 2022 hanno prestato servizio, si sono aggiunti alcuni giovani studenti dei Licei Gioia, Cassinari e Colombini di Piacenza, nell’ambito di progetti di alternanza scuola e lavoro o di volontariato giovanile, in collaborazione con il CSV Emilia Odv. Inoltre, a partire dal mese di dicembre, hanno iniziato a prestare attività di volontariato anche una ventina di dipendenti dell’azienda Amada, nell’ambito di un progetto annuale di volontariato aziendale.

EMPORIO SOLIDALE – Nasce per sostenere le famiglie di Piacenza che, a causa di eventi imprevisti della vita (perdite del lavoro, malattie, separazioni, lutti) si trovano ad attraversare un periodo di temporanea difficoltà e hanno bisogno di un sostegno per tornare in autonomia.

Emporio accompagna questi nuclei, offrendo loro un sostegno concreto nel fare la spesa, grazie a un supermercato gratuiti, in cui le famiglie possono trovare articoli essenziali per la vita quotidiana, quali prodotto alimentari, prodotti per l’igiene della casa e l’igiene personale e prodotti per l’infanzia; ma Emporio offre anche dei percorsi di accompagnamento, quali: l’orientamento ai servizi del territorio, il supporto nella ricerca attiva del lavoro, in collaborazione con il centro di solidarietà della compagnia delle opere di Piacenza e il sostegno psicologico. Inoltre, per i ragazzi, dal 2022, Emporio ha attivato lo spazio compiti, aperto due pomeriggi a settimana per aiutare nei compiti gli studenti delle scuole primarie e medie. Per fare in modo che Emporio venga vissuto dalle famiglie seguite come luogo di incontro, di condivisione e di socializzazione, nel corso del 2022 abbiamo attivato l’iniziativa “Colazione in compagnia”, il martedì e giovedì mattina, nei nostri orari di apertura, offriamo la colazione alle nostre famiglie, con l’obiettivo di conoscerci di più e di creare un ambiente famigliare e amicale.

RIFORNIMENTO SUPERMERCATO – Il supermercato di Emporio viene rifornito grazie alle donazioni delle aziende del territorio, che nel corso del 2022 hanno sostenuto con grande generosità il progetto, dalle realtà e associazioni piacentine, in rete con Emporio e dai privati cittadini. Nel corso del 2022 sono aumentati i cittadini iscritti al gruppo dei “Sostenitori di Emporio”, che al 31/12/2022 conta 143 iscritti; si tratta di persone che desiderano essere aggiornate sulle iniziative e sui prodotti di cui il supermercato di Emporio ha maggior bisogno. In questo periodo sugli scaffali stanno scarseggiando gli articoli per l’igiene personale: shampoo, bagnoschiuma, sapone liquido, dentifricio, carta igienica.

LE MODALITA’ PER AIUTARE – Chi desidera contribuire, può consegnare i prodotti negli orari di apertura nella sede di via Primo maggio 62, a Piacenza: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12. (Per iscriversi al gruppo dei sostenitori è possibile scaricare il modulo dal sito di emporio e inviarlo a [email protected]).

LAVORO – Gli operatori dell’Emporio accompagnano le persone che lo hanno perso nell’orientamento al lavoro, con uno sportello speciale. Nel 2022 sono stati effettuati 278 colloqui, tre per utente in media. E ben cinquanta persone hanno trovato il lavoro. “A rifornire gli scaffali di merce provvedono aziende e realtà del territorio, in un flusso di aiuti continuo e silenzioso”.

INIZIATIVE – Inoltre, nel corso del 2022 la cittadinanza ha partecipato attivamente alle iniziative di raccolta di prodotti, che ormai sono diventate un appuntamento fisso e che verranno riproposte anche nel 2023, fra le quali:

– raccolta dei vestiti usati per bambini 0-10 anni (quest’anno la riproporremo a breve: a febbraio la raccolta dei vestiti estivi e primaverili, a settembre quella dei vestiti autunnali e invernali). “Questa iniziativa, svolta in collaborazione con il Centro per le famiglie del comune di Piacenza, ha visto nel 2022 una grande partecipazione della cittadinanza – spiega Frazzei – a tal punto che verso la fine dell’anno siamo riusciti a realizzare del KIT nascita per le mamme in dolce attesa seguite da Emporio, che potranno così ricevere un pacco con dentro alcuni accessori per i primi giorni di vita del bambino, un biglietto di auguri e un libro regalato da Emporio, e le brochure informative del Centro per le Famiglie. Inoltre, la grande partecipazione della cittadinanza, ha permesso di realizzare un vero e proprio negozio di vestiti per bambini, all’interno del supermercato.

– Raccolta dei materiali di cancelleria nel periodo estivo (iniziativa “in estate prepariamoci insieme alla scuola”)

– Raccolta giochi usati in buono stato, nel mese di novembre, che serve per preparare i doni natalizi per i bambini delle nostre famiglie.

Nel corso del 2022 sono state realizzate tante iniziative rivolte alla cittadinanza: il mese della lettura, in collaborazione con i “Nuovi Viaggiatori”, l’installazione della panchina rossa, in occasione della giornata del 25 novembre, le presentazioni del libro di ricette scritto dai volontari e molte iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie (laboratori, letture sotto le stelle, villaggio di Natale). Tutte iniziative che hanno avuto come obiettivo quello di rendere Emporio una cittadella della solidarietà, un luogo vissuto e conosciuto da tutta la cittadinanza e che verranno riproposte anche nel corso del 2023.