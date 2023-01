Le rubano la borsa con il cellulare e poi rispondono: “Faccia un tampone”

Una donna è stata derubata della sua borsetta mentre si trovava nel parcheggio della Coop di Castel San Giovanni. La borsa conteneva alcune centinaia di euro, documenti, diverse carte di credito e diverse chiavi. Quando la malcapitata ha provato a chiamare il proprio numero di cellulare, che era dentro la borsetta, i malviventi le hanno risposto fingendosi carabinieri e chiedendole di sottoporsi a un tampone Covid prima di recarsi in caserma. “Mia moglie ha capito che la stavano prendendo in giro” racconta il marito. Oltre al danno quindi la beffa. “Per i soldi pazienza – dice il consorte – sappiamo che non potremo riaverli, ma almeno le chiavi, i telecomandi e i documenti chiediamo che ci vengano fatti ritrovare in qualche modo”.

