“Oltre la guerra tante storie da raccontare”. Il premio Pulitzer Tugnoli a Cives

Lorenzo Tugnoli, 43 anni, è un fotoreporter di guerra. Nel 2019, grazie a un servizio fotografico realizzato nello Yemen per The Washington Post, vince il premio Pulitzer. È il primo italiano ad aggiudicarsi l’ambìto riconoscimento giornalistico americano. Venerdì 20 gennaio alle 20.30 si apre la terza parte del corso di formazione Cives “Zona franca”, intitolata “Geopolitica e conflitti internazionali”. L’incontro, che fa da prolusione al Laboratorio di mondialità consapevole, si svolgerà nell’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano e sarà aperto al pubblico.

L’OSPITE – Lorenzo Tugnoli nasce a Lugo, nel ravennate, nel 1979. A Bologna, nei primi anni 2000, partecipa alle manifestazioni dei “No global”, fotografando i cortei. Poi inizia a viaggiare, sviluppando la sua passione per il foto-giornalismo, che nel 2010 diventa la sua professione: trascorre diversi anni fra Chiapas, Afghanistan, Libia, Yemen, Siria e Libano, fermandosi ogni volta il tempo necessario per conoscere a fondo luoghi e popolazioni. “Per raccontare una storia – ha detto in una recente intervista – bisogna capire, e per capire ci vuole tempo”. Dal 2010 collabora con The Washington Post; in passato ha collaborato anche con altre testate italiane, americane e internazionali. Nel 2018, insieme al giornalista Sudarsan Raghavan, caporedattore del Cairo del Washington Post, compie un viaggio in Yemen per documentarne la situazione. Da alcuni anni il Paese è interessato da una guerra civile fra il governo ufficiale e gli Huthi, un gruppo di ribelli che controlla la parte settentrionale. Il racconto di quella storia vale a Lorenzo Tugnoli il premio Pulitzer “per il brillante servizio fotografico sulla carestia nello Yemen, mostrata attraverso immagini in cui bellezza e compostezza si alternano a scene di devastazione”. Nel 2019 è co-autore del libro “La Città (con)divisa. Manuale di convivenza urbana nell’epoca del conflitto”. Attualmente vive a Barcellona e segue periodicamente gli sviluppi dell’Afghanistan successivi alla presa del potere da parte dei talebani.

CIVES – È un corso di formazione promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore insieme alla diocesi di Piacenza-Bobbio, al Laboratorio di Economia Locale e alla Fondazione di Piacenza e Vigevano.

ZONA FRANCA – Lo scoppio della guerra in Ucraina ha messo in dubbio certezze radicate in noi da decenni. Abituati al ruolo di spettatori di guerre “lontane”, ci siamo percepiti per anni in una sorta di “zona franca”, riparati dalle conseguenze e distanti dall’essere attori o vittime. E se pensiamo alla pace, dalla nostra posizione di avulsi dai conflitti, non ci viene in mente altro se non un anelito alla fine della guerra. Consideriamo la pace come punto d’arrivo di un conflitto, e così ci lasciamo sfuggire l’accezione più significativa del termine “pace”, che riguarda la situazione da creare per prevenire il conflitto. Trascuriamo le regole di una convivenza civile che idealmente dovrebbe evitare la frammentazione della concordia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Terza parte “Geopolitica e conflitti internazionali”

In collaborazione con il Laboratorio di Mondialità Consapevole

venerdì 20 gennaio 2023 – ore 20.30

Presso Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Lorenzo Tugnoli – fotografo, vincitore del Premio Pulitzer | La città (con)divisa. Manuale di convivenza urbana nell’epoca del conflitto

venerdì 3 febbraio 2023 – ore 20

Emanuele Giordana – scrittore e giornalista | Le guerre di oggi

venerdì 17 febbraio 2023 – ore 20

Raul Caruso – docente di Economia della pace all’Università Cattolica del Sacro Cuore | Europa: conflitti, futuro e anticorpi

venerdì 3 marzo 2023 – ore 20

Performance teojazz con Garlaschelli’s Band

venerdì 10 marzo 2023 – ore 20

Assemblea pubblica “Cives parla alla Civitas”

