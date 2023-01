Polo didattico del Trebbia, la parola ai cittadini. Bando per un percorso partecipato

Non è un segreto che Rivergaro abbia necessità di un nuovo polo scolastico. Ma ora a decidere dove e come realizzarlo potranno essere direttamente i cittadini e le associazioni del paese, chiamati a dire la loro su questo grande progetto futuro. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Rivergaro ha scelto infatti di candidarsi al bando Partecipazione della Regione Emilia Romagna che consente di ottenere 15mila euro per organizzare un percorso partecipato con la gente sul tema, molto sentito, della scuole: se sarà finanziato, partiranno subito gli incontri pubblici e i laboratori per raccogliere idee, esattamente come era stato fatto una decina di anni fa con il progetto “La Piazza nel Parco” che ha poi portato al rifacimento di piazza Paolo.

TUTTI I DETTAGLI SU LIBERTA’