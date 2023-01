Studenti al “Viaggio della memoria” per conoscere un’altra resistenza

Hanno visitato Auschwitz e Mauthausen, Terezìn e Flossenburg. Ma quest’anno i ragazzi che parteciperanno al “Viaggio della memoria” organizzato come sempre dall’Isrec di Piacenza, dopo lo stop causa pandemia, si confronteranno con un’altra resistenza rispetto a quella raccontata in precedenza: è la resistenza tedesca al nazionalsocialismo. Il viaggio è in programma dal 31 marzo al 5 aprile e vedrà come sempre partecipare le rappresentanze degli studenti delle scuole superiori dei Comuni di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni. Ma non solo: l’Isrec sta infatti studiando la possibilità di aprire il viaggio anche a un gruppo di adulti che partirà negli stessi giorni e seguirà in buona parte i ragazzi nel loro itinerario.

A spiegare il programma è Nicola Montenz, referente didattico dell’Isrec: “Il viaggio mostrerà che cosa sia un campo di prigionia per detenuti politici, in particolare quello di Oranienburg-Sachsenhausen e proseguirà nei luoghi nevralgici della dittatura hitleriana a Berlino, dove i partecipanti incontreranno anche un testimone della resistenza al nazionalsocialismo. Nell’ex-carcere di Berlin-Ploetzensee, oggi monumento nazionale, gli studenti concluderanno il loro percorso lungo le tracce della resistenza tedesca. È prevista anche una tappa al castello di Sanssouci a Potsdam”.

Anche stavolta il “Viaggio della memoria” si avvale del contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna: “Un ulteriore sostegno è stato richiesto anche ai tre comuni del territorio che partecipano – fanno sapere dall’Isrec – ma ad oggi stiamo attendendo ancora una risposta”.