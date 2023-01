Chiara Isola dalla Norvegia progetta il futuro turistico del Po. “Posti del cuore”

Dicono che il territorio dove si nasce lo si porti sempre con sé, anche se la vita, come la corrente del mare, decide di trascinarci al largo verso porti distanti. Chiara Isola è lontano dalla provincia di Piacenza da più di dieci anni, abita in una cittadina nell’isola di Midsund, in Norvegia. Lontano si, ma non così tanto da impedirle di ideare e preparare un progetto di valorizzazione turistica dedicato alle bellezze culturali e paesaggistiche che caratterizzano la bassa del Po. “Mia madre è originaria di Monticelli e io sono molto legata a quei luoghi dove ho passato momenti molto belli della mia infanzia – spiega la piacentina classe 1983 – per questo, dopo aver preso visione del bando promosso dalla Consulta degli emiliano-romagnoli in sinergia con la Regione legato al turismo delle radici, ho preparato un progetto che inizialmente ho proposto a Alessandro Belforti, sindaco di Arena Po che conosco personalmente da diverso tempo”.

Eventi culturali, ricerche storiche, valorizzazione digitale e promozione dei territori attraverso social, web e canali televisivi. Solo alcuni dei pilastri del progetto che Belforti ha deciso di proporre anche al primo cittadino di Monticelli, Gimmi Distante. Il paese dov’è nata la mamma di Chiara Isola è infine diventato il Comune capofila di un vasto progetto al quale ha aderito anche l’amministrazione di Sarmato guidata dal sindaco Claudia Ferrari. Un lavoro sinergico partito dalla Norvegia che ha unito Monticelli, Sarmato e Arena Po con la speranza di vincere il bando pubblicato lo scorso 7 novembre. “In caso di vittoria – precisa Isola – al fine di raggiungere il maggior numero di connazionali, una prima fase sarà composta da ricerche storico-culturali, interviste alle memorie storiche viventi e valorizzazione digitale dei territori dei tre comuni attraverso podcast finalizzati alla diffusione social, web e radio: sottolineando non solo le tradizioni, ma anche i legami storici con l’estero e l’emigrazione dei luoghi. La realizzazione sarà a cura di Paolo Morandotti, incaricato dell`Osservatorio della Radiofonia Internazionale in Lingua Italiana”.

Il progetto – dal valore complessivo di 20.000 euro (di cui 15.000 destinati a favore dei commercianti attivi nei comuni) – segue due binari paralleli: “Un’offerta fisica in collaborazione con le realtà locali attraverso eventi con protagoniste le eccellenze enogastronomiche e una digitale con la produzione di dieci podcast e la realizzazione di itinerari rivolti in particolare agli emiliano-romagnoli che vivono all’estero con l’intento di promuovere il turismo delle radici”. L’esito del bando si saprà a febbraio.

Chiara ha a cuore il territorio delle sue origini, un territorio amato anche dalla televisione norvegese: “L’emittente nazionale norvegese quest’estate è scesa nella Bassa attratta da alcune manifestazioni culturali come le lanterne sul Po e la Madonna Pellegrina e per documentare l’emergenza siccità che ha colpito l’intero Nord Italia”.