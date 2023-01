Le Poste Vaticane celebrano i 900 anni della Cattedrale con francobollo e annullo

Dopo le Poste italiane anche quelle Vaticane hanno voluto celebrare i 900 anni della cattedrale di Piacenza con un francobollo e un annullo speciale “die emissioni”.

Il francobollo è frutto di un progetto nato su richiesta della diocesi e affidato dall’associazione La Ricerca agli ospiti della casa accoglienza Don Venturini.

Una gigantografia della facciata della Cattedrale, cielo compreso, è stata divisa in riquadri distribuiti agli apprendisti-artisti, che li hanno reinterpretati con la loro sensibilità e, sotto la guida dell’artista Mario Branca, riassemblati ricomponendo l’unità del prospetto, trasformato come in arazzo “costituito da diversi stili, texture, colori”, raggiungendo “un risultato corale e armonico”.