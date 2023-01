Travo, lotta agli incendi: pulizia delle pinete e 10 nuovi idranti in arrivo

Chissà se l’estate del 2023 sarà ancora calda e siccitosa come quella passata. Intanto a Travo ci si affida alla prevenzione per scongiurare gli incendi: già dalla primavera saranno posizionati sul territorio 10 nuovi idranti nelle zona finora scoperte e saranno ripulite le pinete di Quaraglio e della Pietra Parcellara distrutte dal gelicidio per evitare che rami ed alberi morti possano fare da “combustibile” in caso di roghi.

Il progetto – finanziato recentemente per quasi 150mila euro dalla Regione attraverso il Programma di Sviluppo Rurale – nasce da una prima collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia: a quest’ultima, in un’ottica di protezione civile, è stato chiesto da fare una mappatura di tutti gli idranti esistenti sul territorio comunale.

