Fontana Pradosa e Rio Torto, la benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio

A Fontana Pradosa la festa di Sant’Antonio e San Savino, patroni della frazione alle porte di Castel San Giovanni, è stata l’occasione per impartire la tradizionale benedizione agli animali e per gustare un piatto di polenta. Al termine della cerimonia in chiesa, con la benedizione dei panini di Sant’Antonio da parte di don Andrea Campisi, gli Amici di Fontana hanno distribuito 120 porzioni di polenta. A Rio Torto gli animali della grande fattoria, frequentata da ragazzi diversamente abili di tutta la vallata, hanno ricevuto la benedizione dal parroco don Gianni Bergomi.

