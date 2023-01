Aggredisce un agente durante un controllo, arrestato nigeriano pluripregiudicato

Un nigeriano pluripregiudicato attualmente richiedente asilo è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 gennaio a Piacenza.

L’uomo è stato fermato durante un controllo nella zona della stazione ferroviaria, in seguito ad alcune segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla vista delle volanti due uomini di origini africane hanno tentato di darsi alla fuga; uno è stato rintracciato e appena è stato avvicinato ha scagliato la propria bicicletta contro uno degli agenti. Ne è nata una colluttazione e l’operatore di polizia è stato colpito, riportando lesioni guaribili in 7 giorni. Il nigeriano è stati immobilizzato dagli altri agenti intervenuti e portato in Questura dove è stato messo in cella di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.