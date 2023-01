Bagni pubblici di piazza Cavalli, ristrutturazione al via entro l’estate

Per i bagni pubblici di piazza Cavalli, da tempo al centro di numerose polemiche, è giunto il momento del restauro. Infatti, come ha spiegato l’assessore alla manutenzione, Matteo Bongiorni, “entro l’estate, dopo l’espletamento della gara d’appalto, partiranno di lavori di ristrutturazione”. Il dibattito intorno alla trascuratezza dei servizi pubblici cittadini non è nuovo: sono state numerose, infatti, le critiche mosse nei confronti delle varie amministrazioni che si sono succedute alla guida della città e le lamentele dei cittadini giunte alla redazione di “Libertà”.

L’assessore Bongiorni ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione Tarasconi per rinnovare i servizi igienici pubblici, simbolo di civiltà e decoro urbano, partendo da quelli di Piazza Cavalli che “essendo centrali hanno un’alta funzionalità e sono prioritari.” Per quanto riguarda quelli di Piazza Duomo e dei campi gioco del Facsal si dovrà attendere di più: “con gli uffici stiamo progettando gli interventi sui giardini del Facsal, sui Margherita e su quelli di Baia del Re- ha aggiunto Bongiorni- per quelli di piazza Duomo, invece, abbiamo un progetto preliminare da sottoporre alla Soprintendenza.”