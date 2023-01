Centro La Giara, aiutate 600 persone. Cresce l’emergenza casa: “Aiutateci”

Sono 600 le persone aiutate dal Centro Caritas “La Giara” della comunità pastorale 8: 200 sono minori, in totale fanno 160 famiglie. Gli aiuti sono fra i più vari, ma le richieste maggiori riguardano la casa: “Nel 2022 sono stati erogati circa 11mila euro di aiuti per gli affitti e le spese varie per il mantenimento degli alloggi, mentre circa 14mila sono stati impiegati per il pagamento delle bollette di luce e gas – spiega don Maurizio Noberini – noi non paghiamo gli affitti, ma cerchiamo di dare una mano perché tanti arrivano alla Giara per segnalarci problemi con le spese della casa”.

Chi siano queste famiglie è presto detto: “Il 50 percento è di origine straniera – spiegano i consiglieri del Centro – i rom sono circa il 20 percento, ma non mancano i piacentini”.

Anche per questo La Giara lancia un appello per avere coperte e piumoni che si possono donare al guardaroba di via Zani 5 il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, ma anche pasta, zucchero, tonno, olio e pannolini per bambini e biciclette da portare alla sede della Giara in via Radini Tedeschi 91 al lunedì e al mercoledì mattina.

Chi invece avesse bisogno di sostegno – sia economico sia alimentare – può rivolgere la sua richiesta telefonando al numero 3207068569.