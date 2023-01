Gossolengo: Parisi si dimette da assessore e il sindaco annuncia un rimpasto

A fine anno aveva votato contro al bilancio di previsione presentato dalla sua stessa maggioranza e ora, come conseguenza inevitabile, ha scelto di fare un passo indietro: a Gossolengo, Michele Parisi si è dimesso dalla carica di assessore al Sociale che ricopriva dal 2019. Proprio i disaccordi in giunta sui fondi da destinare per il 2023 al suo settore di competenza lo avevano portato a dissociarsi dalla sua maggioranza sul punto specifico. «Le dimissioni sono una scelta piuttosto ovvia a questo punto» spiega l’ormai ex assessore. «Ma resterò in consiglio comunale, in appoggio al mio gruppo». Intanto, non tira una buona aria nella giunta comunale, con crescenti contrasti che si estendono anche ad altri assessori: per questo, il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri annuncia a breve un rimpasto di deleghe, in modo da poter garantire la piena efficienza del Comune.



