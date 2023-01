La nostra piccola Saturnia si chiama Foino. A Bobbio la vasca raddoppia e resta gratis

Rinasce la nostra piccola Saturnia a Bobbio. La vasca termale di rio Foino, sorgente di acqua bianca che si dice risalga agli antichi romani, è stata restaurata e raddoppiata. Valore dell’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, 50mila euro. I cartelli invitano a non trattare l’area come una piscina. Non possono entrare i cani.

Tutto il servizio in edicola o sull’applicazione del telefonino