Più di 100 cervi nei mirini della selezione. Interrogazione in Regione

È in corso e proseguirà almeno fino a marzo la caccia di selezione ai cervi, fino al 2020 non prevista nel territorio. La nuova indicazione, da delibera di giunta regionale, è di prelevarne 102 nell’inverno nel Piacentino. I prelievi riguardano soprattutto Piozzano, Travo, Fradegola, Denavolo, Pianello, Pecorara, Mezzano, Barberino. Il numero di cervi rilevato con i censimenti soprattutto tramite bramiti (61 punti di ascolto) è stato pari a 509.

La consigliera regionale Giulia Gibertoni (Misto) sollecita con un’interrogazione a partire dai dati riportati su Libertà l’esecutivo di via Aldo Moro a Bologna a un ripensamento e chiede “per quale motivo si insiste nell’ignorare volutamente l’uso delle tecniche ecologiche e non cruente di controllo della popolazione, come prevede la legge”.