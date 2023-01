Rivergaro: giunta autorizza piccolo albergo per accogliere e attirare turisti

A Rivergaro, nella zona della Castagna appena sopra al paese, potrebbe nascere in futuro un piccolo albergo, una struttura di pregio che possa servire per i turisti come “base” per visitare la Val Trebbia. È una delle ipotesi di sviluppo urbanistico appena autorizzate dalla giunta comunale, dando corso alle legittime richieste di due privati che – entro i termini di legge – avevano manifestato la volontà di dare corso alla pianificazione indicata nel Piano Strutturale Comunale.

La prima richiesta – avanzata dalla ditta Working Process Srl, che si trova nella zona produttiva all’ingresso di Niviano – è di estendere il sito produttivo nell’area immediatamente attigua sul retro, lungo la strada per Larzano in direzione del rio Rifiuto. Nel secondo caso, la richiesta avanzata dalla società Azzurra Srl è di realizzare una struttura ricettiva di piccole dimensioni oltre ad una parte puramente residenziale nella zona che costeggia il lago “della Castagna” e la lottizzazione di via Dalla Chiesa, dallo svincolo della Provinciale 55 fino al moncone di strada chiusa di via Fornari. Si tratta di una porzione di territorio del capoluogo già pianificata da tempo e che, per sua natura urbanistica, dovrà ospitare una struttura di tipo alberghiero, ancora tutta da definire.

