“Sulla strada giusta”: l’Associazione Sonia Tosi incontra 600 studenti

Una grafic novel o fiaba illustrata, uno spot “pubblicità progresso” sulla prevenzione dell’incidentalità stradale e un manufatto artistico.

Sarà questa la fase successiva dell’incontro “Sulla strada giusta”, l’incontro in programma mercoledì 25 gennaio alle 9.00 al Politeama di Piacenza e rivolto agli allievi del triennio delle scuole secondarie superiori di città e provincia. Un progetto/concorso organizzato dall’Associazione Sonia Tosi con il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna, della Provincia di Piacenza, del Comune, dell’Automobile Club Piacenza, dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale e con la collaborazione della polizia di Stato. Durante l’incontro, dopo la visione in aula del docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno”, ricordo di Francesco Saccinto, travolto e ucciso da un ubriaco al volante di un furgone nel 2013, i ragazzi potranno discutere ed ascoltare testimonianze da parte di familiari e associazioni di vittime di incidenti stradali, polizia stradale, medici e legali con approfondimenti legati alle tematiche dell’incidentalità e della mortalità stradale. L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’associazione Sonia Tosi, e vedrà la partecipazione di 32 classi degli istituti superiori piacentini (circa gli 600 allievi coinvolti).