Acer Piacenza si rifà il look. Nuovo logo per l’azienda: “Al centro gli inquilini”

“L’intento è stato quello di porre l’accento una volta di più sull’importanza che il Cda attribuisce agli inquilini”.

Con queste parole Acer Piacenza ha presentato il nuovo logo aziendale. “Occuparsi della manutenzione degli alloggi – sottolinea il presidente Marco Bergonzi – non significa limitarsi a intervenire in caso di guasti per le riparazioni. La qualità dell’abitare è un concetto molto più ampio che vede necessariamente un connubio tra l’efficienza dei servizi offerti e il senso di appartenenza delle famiglie agli alloggi loro assegnati. La risposta immediata ai loro bisogni va di pari passo con un comportamento di rispetto reciproco. Per questo, alla casa ben rappresentata dalla “A” con le finestre, in sovraimpressione si trova la sagoma dell’uomo che rappresenta in un tutto unico la famiglia all’interno dell’alloggio. I colori sono tre: il rosso e il bianco in omaggio ai colori di Piacenza e il blu che vuole essere un riferimento non solo ai colori dell’Unione Europea ma anche a quelli della nostra provincia”.