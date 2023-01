Alta Val Tidone: cittadinanza onoraria all’ex comandante delle fiamme gialle Forteleoni

L’amministrazione comunale di Alta Val Tidone ha iscritto nell’albo d’oro dei cittadini onorari l’ex comandante della Fiamme gialle di Castel San Giovanni, Giacomo Forteleoni. Il luogotenente cariche speciali oggi è comandante della sezione tutela entrate della Guardia di finanza di Piacenza. Forteoleoni è stato insignito della cittadinanza onoraria per aver saputo portare la presenza della fiamme gialle in ogni angolo della vallata e anche vicino ai giovanissimi, per cui si è speso tramite un progetto scolastico. “Nella sua permanenza in Val Tidone – si legge nella pergamena consegnatagli a Nibbiano – ha espresso valori civili e sociali, sostenuto e partecipato al progetto scolastico educazione alla legalità economica, ricevendo numerosi e generali consensi come per il concerto in Val Tidone della Banda Musicale della Guardia di finanza. È stato co-autore del libro di studi storici Guardia di Finanza e Val Tidone”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà