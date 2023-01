Calzolai dimezzati in 20 anni. “Noi resistiamo, ma i giovani sono lontani dal mestiere”

Immancabile nel presepe, sempre più raro tra le vetrine. Il mestiere del ciabattino è in via di estinzione. Ed è l’emblema di una società – la nostra – in cui una scarpa rotta si butta nell’immondizia, invece di aggiustarla. Ecco i numeri della Camera di commercio di Piacenza: nel 2002 il nostro territorio contava 39 calzolai, di cui 18 nel capoluogo, oggi invece queste attività sono 23 in città e provincia. Quasi la metà nell’arco di vent’anni. E chi non abbassa la saracinesca, in un tessuto commerciale a dir poco complesso, prova a resistere. Le interviste nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.

