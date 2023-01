Condannato a 10 anni Bobo il “padrone” della prostituzione sulla Caorsana

20

Condannato nel tardo pomeriggio di ieri, 19 gennaio, dal tribunale di Piacenza a 10 anni di pena Viorel Giurescu, detto Bobo, considerato dagli inquirenti il “padrone” del cosiddetto triangolo rosso della Caorsana. “Anche la chiesetta della Caorsana è sotto la gestione del signor Bobo” aveva detto una delle sue ex prostitute. Lui impassibile ha ascoltato la sentenza. Il pm Emilio Pisante aveva chiesto al termine della sua requisitoria 13 anni di pena, gli altri due imputati Florin Carin ed Eduard Cristian, sono invece stati condannati rispettivamente a 7 e 6 anni di pena, per loro il pm aveva chiesto 9 e 8 anni di pena. Al momento il solo degli imputati che si trova in carcere è Bobo, gli altri due hanno divieto di dimora a Piacenza.

