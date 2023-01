Fiorenzuola, centro Aci in via Scapuzzi. “A servizio della Val d’Arda”

E’ tornato in piena attività nello scorso mese di giugno in via Scapuzzi 32, il “punto Aci” a Fiorenzuola d’Arda, dove in mattinata si sono recati il sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore all’Urbanistica, Franco Brauner, per incontrare il presidente dell’Automobile Club Piacenza, Michele Rosato; il direttore dell’Automobile Club Piacenza, Stefano Zilla, e Pierangela Bottazzi, titolare dell’agenzia “Pierauto”.

Presso il “punto Aci” di Fiorenzuola d’Arda – aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle

12.30 e dalle 15 alle 18, e il sabato dalle 8.30 alle 12 – gli utenti possono rivolgersi per

compilare le proprie pratiche, rinnovare le patenti di guida e la tessera per i soci

dell’Automobile Club, ed effettuare il pagamento dei bolli annuali. È possibile contattare gli operatori del “punto Aci” di via Scapuzzi al numero 0523-941439 o alla mail [email protected] La precedente sede del “punto Aci”, in via Lucca, era stata chiusa nel mese di gennaio 2022 per problematiche legate alla gestione del ridotto personale a disposizione dell’Ente.

“Tenevamo alla presenza di un “punto Aci” a Fiorenzuola d’Arda, la seconda città più

importante e popolosa della provincia di Piacenza e già sede di una storica delegazione

dell’Automobile Club Italia”, ha esordito Michele Rosato: “Ci siamo impegnati per

individuare chi fosse eventualmente disposto ad assumersi questo incarico ed abbiamo

trovato Pierangela Bottazzi, persona motivata, interessata e competente, che ha accettato di prendersi carico delle nostre richieste. Ora siamo felici di aver riaperto a Fiorenzuola d’Arda dopo una breve fase di disservizi per gli utenti, a cui ci siamo comunque rivolti supportandoli nell’indirizzarli sulla vicina sede di Carpaneto”.

“L’amministrazione di Fiorenzuola d’Arda è pienamente soddisfatta per il

ripristino di un servizio essenziale nella nostra città”, ha aggiunto il sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi: “Il “punto Aci” è ora a disposizione di tutti i cittadini fiorenzuolani e della Val d’Arda, che grazie agli operatori della sede di via Scapuzzi potranno ricevere supporto per numerosi servizi necessari ed indispensabili per gli automobilisti”.