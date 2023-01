Follia sull’autobus: giovane viaggia aggrappato alla carrozzeria. VIDEO

Non si sa se abbia voluto prendere parte all’ultima folle moda del “bus surfing”, se si tratti di una bravata o di un modo per strappare un passaggio senza pagare il biglietto. Fatto sta che ha rischiato la vita l’uomo, non ancora identificato, che ieri pomeriggio, 19 gennaio, si è aggrappato alla carrozzeria della parte posteriore di un bus per un viaggio pericolosissimo sulla tratta Lodi – Sant’Angelo.

Sembra essere l’ultimo trend tra i giovani: si aggrappano ai mezzi pubblici e poi postano i video. La sfida consiste nel restare ancorati ai mezzi il più possibile, senza che il conducente se ne accorga. Basterebbe però una sbandata o una frena brusca del mezzo, per non parlare di un possibile incidente, per mettere a rischio la propria vita.