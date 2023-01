“Green Game”, il gioco del riciclo: in finale le classi 1°L e 2°E del Respighi

Le classi 1° L e 2° E del Liceo scientifico Respighi sono in finale al “Green Game”, un progetto didattico nato 10 anni fa con l’obiettivo di affiancare i ragazzi e i loro docenti nell’educazione ambientale, per sensibilizzare e coinvolgere i “futuri cittadini” sulle buone norme di raccolta differenziata.

IL PROGETTO – Green Game è il format ideato dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea. , Quest’anno si aggiunge anche il Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, Biorepack.

“Dieci anni di Green Game rappresentano un gran successo – hanno dichiarato i Consorzi Nazionali in una nota congiunta. – Nelle tante edizioni svolte, sia locali che nazionali, abbiamo incontrato migliaia di studenti e insegnanti e visto con i nostri occhi quanto i temi della sostenibilità e del riciclo dei materiali siano sentiti e sempre più radicati, anche nei programmi scolastici. Essere stati pionieri in tal senso ci rende orgogliosi del lavoro fatto. I Consorzi Nazionali per il riciclo degli imballaggi in alluminio, acciaio, carta e cartone, plastica, bio plastica e vetro, sono al fianco delle amministrazioni locali non soltanto per garantire l’avvio a riciclo dei rifiuti raccolti tramite raccolta differenziata, ma anche per promuovere e divulgare i principi cardine dell’economia circolare”.

Alla 10° edizione stanno partecipando oltre 160 scuole da tutta Italia. Gli studenti finalisti di entrambe le modalità confluiranno nella finalissima nazionale prevista a Roma a marzo 2023 dove le classi provenienti da tutta Italia si “sfideranno” per decretare la scuola campione nazionale di Green Game.