“Più tecnologia nella polizia locale, ma età media alta”. Esordisce il nucleo tributario

Attivato il nuovo nucleo tributario della polizia locale di Piacenza. Obiettivo: “Controllare la regolarità delle certificazioni presentate per i tutti i contributi che vengono erogati dal Comune”. A darne notizia è stato il comandante Mirko Mussi a margine della cerimonia di San Sebastiano che si è tenuta stamattina nel Duomo di Piacenza. Un’occasione per tracciare un bilancio dell’attività portata a termine nel 2022, ma anche per tracciare gli scopi futuri. E nella visione di Mussi c’è proprio una polizia locale sempre più tecnologica: “Tra le nuove dotazioni – spiega – c’è un macchinario sofisticato per rilevare i documenti falsi, che sarà utilizzato dal nucleo tributario”. Una “task force” composta da sette agenti e coordinata dall’assistente capo Manuela Ghidelli, nell’ambito del servizio di polizia annonaria specializzato nei controlli su negozi, ambulanti e pubblici esercizi. “Il nucleo tributario è attivo dal 1° gennaio – specifica il comandante – con sede negli uffici comunali di via Beverora”.

Una novità che s’inserisce nella più ampia riorganizzazione della polizia locale di Piacenza. La direzione tracciata, quantomeno dagli attuali vertici, è appunto quella della tecnologia. “L’amministrazione comunale sta investendo parecchio – conferma Mussi – il nostro corpo punta all’eccellenza, ecco perché si è provveduto all’acquisto di un drone per il controllo del territorio dall’alto e di un dispositivo per la rilevazione dei sinistri stradali con sensori tridimensionali, quest’ultimo grazie a un finanziamento regionale”. L’innovazione si scontra però con “un’elevata età media tra gli agenti, sopra i cinquant’anni di età” e, soprattutto, con “una forte carenza di personale” ormai endemica nel comando di via Rogerio.