“Un bambino ogni 7 giorni muore per ostruzione delle vie aree”. Serve formazione

Circa 120 persone al corso di disostruzione organizzato nel centro culturale di San Nicolò grazie alla sinergia venutasi a creare tra Relife 2020 e l’amministrazione comunale di Rottofreno.

Una grande partecipazione segno di attenzione verso il tema della prevenzione e della formazione. Un’attenzione che fa rima con responsabilità perchè non è possibile che “ancora oggi un bambino ogni sette, dieci giorni muore per ostruzione delle vie aree – il monito di Cristina Boselli, presidente Relife association 2020 -. I bambini muoiono solo perchè le persone non sanno cosa fare”.