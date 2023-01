Alta Val Tidone, nuovo semaforo in funzione sulla Statale 412

Lungo la statale 412 è comparso un altro semaforo. L’impianto è entrato in funzione in prossimità del santuario di Strà e dell’incrocio tra la statale e il bivio con Case Mossi Verago e tra la statale e via Martiri di Strà.

In tutti i casi si tratta di punti critici per la presenza di una semicurva che taglia proprio in mezzo all’abitato di Strà. Prima e dopo la strada è praticamente un rettilineo e questo favorisce il passaggio a forte velocità di auto e camion a pochi metri dalle abitazioni. Con l’impianto di Strà sale a tre il numero di semafori che ad oggi sono stati posizionati lungo la statale 412 (l’altro è a Borgonovo in piazza de Cristoforis, gli altri due sono in comune di Alta Val Tidone di cui uno a Trevozzo e l’altro a Strà).