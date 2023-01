Auto nel canale, scontro con un camion e tamponamenti: incidenti a raffica nella Bassa

Giornata intensa sul fronte degli incidenti stradali ieri per i carabinieri di Fiorenzuola. A Monticelli si è verificato lo scontro tra un’auto e un mezzo pesante: solo il conducente della vettura è rimasto ferito lievemente ed è stato portato al pronto soccorso di Fiorenzuola. In ausilio è stato richiesto l’intervento della polizia locale per la viabilità.

Nella frazione di San Protaso, poi, si è registrato un incidente tra due veicoli, senza feriti. I carabinieri hanno supportato i cittadini nella compilazione del modello di costatazione amichevole e hanno chiamato un carro attrezzi per liberare la strada.

Un equipaggio della Radiomobile di Fiorenzuola, inoltre, è intervenuto per rilevare un sinistro tra due vetture che, probabilmente a causa del ghiaccio presente sulla carreggiata, si sono scontrate sul cavalcavia di Chiavenna Landi a Cortemaggiore. Sempre a Cortemaggiore, in via Sant’Anna si è verificato un tamponamento tra due mezzi, senza ripercussioni sulle persone. Infine a Rezzano di Carpaneto Piacentino, un automobilista – a causa di un animale che ha attraversato la strada – ha perso il controllo dell’auto ed è finito in un canale.