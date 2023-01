In Fondazione il convegno sotto accusa: “La violenza non ha genere”

“Vogliamo solo illustrare alla platea come evitare la strumentalizzazione del fenomeno della violenza che rientra in una fattispecie delittuosa”. Così la psicoterapeuta e criminologa Maria Cristina Meloni ha replicato oggi pomeriggio alle polemiche contro il convegno organizzato nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano dal titolo “La violenza non ha genere: il fenomeno delle false accuse”. Un evento promosso da Mc Academy e moderato da Maria Pia Romita, già dirigente della divisione anticrimine della questura di Piacenza. “L’importante – ha detto Meloni – è approfondire le corrette procedure, ad esempio anche per comprendere come ascoltare un minore senza suggestionarlo, sulla base della letteratura psicoforense”.

Nelle scorse ore, infatti, l’annuncio del convegno aveva provocato la reazione contrariata di una cinquantina di persone attraverso una lettera indirizzata in primis al sindaco Katia Tarasconi: una contestazione rivolta all’ipotizzata contraddizione esistente tra l’affermazione – ribadita nel titolo dell’evento – “La violenza non ha genere” e proprio il fenomeno delle violenze di genere, quelle rivolte in particolare contro le donne. “L’obiettivo dell’iniziativa – ha ribattuto Meloni – è di concentrarsi sulla violenza a trecentosessanta gradi, il fulcro non è chi la subisce o chi la esercita. Bisogna spostare il focus sui soggetti deboli, uomini, donne o bambini”.