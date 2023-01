Ubriaco a piedi in mezzo alla strada, inveisce contro i carabinieri. Denunciato

Ubriaco e violento. Un giovane magazziniere è stato denunciato dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e ubriachezza. L’uomo era stato notato da una pattuglia verso le 3.30 di giovedì 19 gennaio in piazzale Torino, a piedi e fermo in mezzo alla corsia di marcia sotto un’intesa nevicata.

Alla vista dei carabinieri, che si erano avvicinati per chiedere se aveva bisogno di aiuto e di dichiarare le proprie generalità – il 20enne di origini straniere, in evidente stato di alterazione alcolica, ha imprecato contro di loro rivolgendo frasi offensive cercando di colpirli al volto. A questo punto, anche con l’aiuto di un altro equipaggio fatto giungere sul posto, l’uomo è stato bloccato e portato in caserma.

Dopo la completa identificazione è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità e ubriachezza.

Sempre i carabinieri del Radiomobile di Piacenza, verso le 23.30 di venerdì 20 gennaio hanno sanzionato un 50enne che guidava in stato di ebbrezza. Aveva un tasso di poco superiore al limite consentito. Gli è stata anche ritirata la patente.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, in piazzale Libertà, altro equipaggio del Radiomobile di Piacenza ha denunciato uno straniero di 30anni, senza fissa dimora, per inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato. I carabinieri lo hanno fermato a piedi, controllato e portato in caserma. E’ stato trattenuto per le successive procedure di espulsione a cura della Questura di Piacenza.