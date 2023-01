Ancora allerta meteo nel Piacentino: neve in arrivo lunedì dalla pianura ai rilievi

Scatta una nuova allerta meteo per maltempo nel Piacentino per la giornata di lunedì 23 gennaio. Codice giallo per neve dalla pianura ai rilievi: sono attese “precipitazioni a carattere nevoso sul settore appenninico e collinare a quote attorno a 100/200 metri con fenomeni che nelle ore mattutine potranno interessare anche le aree di pianura pedecollinari centro-occidentali”. In montagna si potranno avere accumuli “tra i 20 e i 40 centimetri, mentre sulle aree di pianura potranno risultare attorno a cinque centimetri. Dalle ore pomeridiane è attesa una attenuazione delle precipitazioni che rimarranno in forma residua sul territorio risultando nevose a quote superiori i 500 metri”.

