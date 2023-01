Malore improvviso a Doppi di Castell’Arquato: 73enne a Parma in gravi condizioni

Trasportata in elisoccorso a Parma dopo un malore improvviso. È quanto accaduto oggi pomeriggio a una 73enne che si trovava a ristorante in località Doppi di Castell’Arquato, quando si è improvvisamente accasciata per terra colta da un arresto cardiaco. Le persone presenti hanno allertato il 118, la donna è stata condotta in volo – in gravi condizioni – all’ospedale Maggiore di Parma.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà