Negano l’accesso in discoteca a giovani ubriachi: buttafuori aggrediti. Volano transenne

Vietano l’ingresso in discoteca ad alcuni ragazzi ubriachi e vengono aggrediti. È quanto accaduto ieri sera ai buttafuori di una discoteca a Castel San Giovanni. Le guardie del locale avevano impedito l’accesso a quattro giovani in stato alterato – così fanno sapere i militari – dunque sono state spintonate e prese a pugni, pur non riportando alcuna ferita. Due ragazzi, inoltre, hanno lanciato le transenne verso il portone della discoteca, per poi allontanarsi in auto.

