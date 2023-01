Polizia locale di Castel San Giovanni: “Nuova sede e spray urticante per gli agenti”

Spry urticante anche per gli agenti della polizia locale di Castel San Giovanni. Se ne è parlato in occasione del ritrovo organizzato nel comando di piazza XX Settembre per la festa dedicata al patrono di vigili, San Sebastiano. Nell’elencare le dotazioni di gli agenti dispongono, il comandante Marco Andolfi ha annunciato di “aver chiesto in via informale all’amministrazione comunale di dotare gli agenti di spray urticante”. La sollecitazione è stata subito raccolta dal sindaco Lucia Fontana che si è detta favorevole a discuterne. La possibile dotazione di spry urticante farà il paio con l’altro grosso cambio, questo certo, che presumibilmente entro la primavera interesserà il comando: si tratta cioè della nuova sede.

Dai dati forniti dal comandante Andolfi si evince che nel 2022 gli agenti hanno comminato 10.043 sanzioni, la maggior parte per violazioni al codice della strada. Le ore di pattugliamento sono state 1.670.

“Ci rendiamo conto che i cittadini richiederebbero una presenza ancora maggiore – ha sottolineato il comandante – ma gli agenti devono anche svolgere una quantità di operazioni di carattere burocratico amministrativo che purtroppo richiedono parecchio tempo, che viene sottratto alla presenza sul campo”. Gli agenti hanno dato risposta a 2.586 che si sono presentate agli sportelli e risposto a 4mila chiamate.