Incidente stradale a Caorso. Lo scontro tra due auto si è verificato stasera in via Mori: i conducenti, con ferite lievi, sono stati soccorsi dalla Pubblica assistenza di Monticelli e dai vigili del fuoco di Piacenza per la messa in sicurezza. Sul posto i carabinieri di Fiorenzuola per i rilievi del caso.

