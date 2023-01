Unione Valnure Valchero, 108 incidenti rilevati nel 2022. “Presto nuove assunzioni”

La polizia locale di Valnure Valchero amplia il territorio di attività e comprende anche Pontenure. Sono 17 in tutto gli agenti che quotidianamente sono presenti nei 6 Comuni (San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto, Gropparello e Pontenure), su un territorio di poco più di 35mila abitanti.

Ieri gli agenti hanno festeggiato il loro patrono San Sebastiano con un momento ufficiale, in cui il comandante Paolo Giovannini ha indicato alcuni dati dell’attività svolta nel 2022: 108 incidenti rilevati, di cui purtroppo 3 mortali, 40 veicoli di prestanome radiati dalla circolazione, 80 comunicazioni di notizie di reato. Un’attività quotidiana di cui il presidente dell’Unione Valnure Valchero, Alessandro Piva, ha ringraziato gli agenti auspicando di “poter procedere a breve con nuove assunzioni per creare il Corpo di polizia locale, e di poter dare alla polizia locale una nuova sede” (prevista a Vigolzone accanto al municipio in piazza Serena).

