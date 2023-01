Calci e umiliazioni ai controllori del pullman da giovani senza biglietto

Nuovo episodio (doppio) di inciviltà a bordo di un autobus del servizio pubblico cittadino. Sabato un controllore è stato spintonato a terra e scalciato da un giovane trovato senza biglietto. Il fatto è avvenuto in piazzale Marconi appena prima che il bus partisse dal suo stallo. Accortisi che un passeggero, alla loro vista, stava tentando di raggiungere la porta centrale per scendere dal mezzo, i tre verificatori hanno dato l’ordine all’autista di chiudere i battenti. Il giovane – indossava un giaccone con il capo coperto da un cappuccio e, a detta di un testimone oculare, parlava con accento straniero – ha urlato loro di non toccarlo e nello stesso tempo è balzato contro il controllore che presidiava la porta centrale scarventandolo a terra e scalciandolo. Riuscito ad uscire dall’autobus ha fatto perdere le proprie tracce. Solo il tempo di tornare a bordo del mezzo che i tre controllori sono stati insultati e derisi da un gruppo di ragazzini – stavolta italiani – che, saliti senza biglietto, sono stati invitati a scendere.

Il servizio di Federico Frighi su Libertà in edicola