Finalmente riaprono le piste e in mille tornano a sciare o a “bobbare” al Penice

L’inverno in ritardo, arrivato solo a fine gennaio, ha permesso la riapertura delle piste da sci al Penice. Almeno mille gli sciatori e gli amanti del bob che ieri hanno deciso di trascorrere una giornata nell’unica stazione sciistica del Piacentino, anche per sostenere le attività della zona, messe in ginocchio per settimane dal caldo di dicembre.

